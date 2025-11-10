Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ

Россия бросила 150 тысяч солдат в район Покровска и стремится прорвать оборону ВСУ, чтобы установить контроль над всей Донецкой областью. Об этом в комментарии New York Post рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, несмотря на то, что кремлевские силы используют все уловки, чтобы попытаться прорвать украинскую оборону, Киев крепко держится за логистически важный город.

Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны, … чтобы захватить этот район - сказал главком.

В то же время он подчеркнул, что после сентябрьской контратаки, которая стоила оккупантам около 13 тысяч жертв и позволила украинским войскам очистить более 165 квадратных миль, все происходит наоборот.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Это представление – что враг захватил практически все и вот-вот с этим покончит – не соответствует действительности", - заверил Сырский.

Напомним

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровск сейчас превратился в сплошной укрепрайон. По его словам, есть несколько мест, где россияне пролезли через инженерные заграждения, "но командование знает, где эти места, и именно поэтому ситуация контролируема".

Очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали россияне, нет: в СНБО о ситуации по Покровску и Мирнограду