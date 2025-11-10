Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ
Київ • УНН
Росія зосередила 150 тисяч військових у районі Покровська для прориву оборони ЗСУ та контролю над Донецькою областю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що Сили оборони міцно тримають логістично важливе місто.
Деталі
За його словами, попри те, що кремлівські сили використовують усі хитрощі, щоб спробувати прорвати українську оборону, Київ міцно тримається за логістично важливе місто.
Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу в спробі прорвати нашу лінію оборони, … аби захопити цей район
Водночас він підкреслив, що після вересневої контратаки, яка коштувала окупантам близько 13 тисяч жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, все відбувається навпаки.
"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона знаходиться під їхнім контролем. Це уявлення – що ворог захопив практично все і ось-ось з цим покінчить – не відповідає дійсності", - запевнив Сирський.
Нагадаємо
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровськ нині перетворився на суцільний укріпрайон. За його словами, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження, "але командування знає, де ці місця, і саме тому ситуація контрольована".
