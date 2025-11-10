Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10600 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26835 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35094 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52444 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33916 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50456 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41457 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26289 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52442 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45896 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50455 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41456 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6046 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30023 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35287 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60988 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136980 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ

Київ • УНН

 • 65118 перегляди

Росія зосередила 150 тисяч військових у районі Покровська для прориву оборони ЗСУ та контролю над Донецькою областю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що Сили оборони міцно тримають логістично важливе місто.

Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ

росія кинула 150 тисяч солдатів у район Покровська і прагнуть прорвати оборону ЗСУ, щоб встановити контроль над усією Донецькою областю. Про це в коментарі New York Post розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, попри те, що кремлівські сили використовують усі хитрощі, щоб спробувати прорвати українську оборону, Київ міцно тримається за логістично важливе місто.

Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу в спробі прорвати нашу лінію оборони, … аби захопити цей район

- сказав головком.

Водночас він підкреслив, що після вересневої контратаки, яка коштувала окупантам близько 13 тисяч жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, все відбувається навпаки.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона знаходиться під їхнім контролем. Це уявлення – що ворог захопив практично все і ось-ось з цим покінчить – не відповідає дійсності", - запевнив Сирський.

Нагадаємо

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровськ нині перетворився на суцільний укріпрайон. За його словами, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження, "але командування знає, де ці місця, і саме тому ситуація контрольована".

Дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували росіяни, немає: у РНБО про ситуацію щодо Покровська та Мирнограда10.11.25, 17:54 • 5610 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна