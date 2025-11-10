Дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували росіяни, немає: у РНБО про ситуацію щодо Покровська та Мирнограда

По Покровську і Мирнограду - дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували раніше росіяни, немає. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

По Покровську і Мирнограду - дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували раніше росіяни, немає. Ідея кірієнка з запрошенням іноземних журналістів провалилася. Сили оборони ведуть дуже складні бої з ворогом, якого надзвичайно багато

За його словами, у Купʼянську СОУ знищують російські групи в місті, триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому.

Фронт вкрай складний зараз. Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні "успіхи", але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їх інформаційних поразок