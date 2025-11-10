У Покровську найінтенсивніші бої - у промзоні, ворог наростив штурми в агломерації на майже 20% - 7-й корпус ДШВ
Київ • УНН
Російські війська продовжують нарощувати штурми українських позицій у Покровській агломерації, здійснивши 132 атаки минулого тижня. Українські військові ліквідовують ворога в північній частині Покровська та стримують просування противника до Гришиного.
Російські війська збільшили кількість штурмів у Покровській агломерації на майже 20% за минулий тиждень, у Покровську найінтенсивніші бої - на території промзони, продовжується оборонна операція Мирнограда: логістика забезпечується, повідомили про ситуацію в Покровську та Мирнограді станом на 13:00 10 листопада у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
Деталі
"7 корпус ШР ДШВ утримує смугу оборони. За минулий тиждень українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Також наші воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки", - ідеться у зведенні.
Ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це – майже на 20% більше за попередній тиждень
Як зазначається у зведенні, "українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот". Така протидія, за повідомленням, дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті.
"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", - повідомили у зведенні.
Водночас, як вказано, противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. "Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.
"Продовжується оборонна операція Мирнограда. Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться вчасно. Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Сила оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста", - вказали десантники.