В Покровске самые интенсивные бои - в промзоне, враг нарастил штурмы в агломерации почти на 20% - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
Российские войска продолжают наращивать штурмы украинских позиций в Покровской агломерации, совершив 132 атаки на прошлой неделе. Украинские военные ликвидируют врага в северной части Покровска и сдерживают продвижение противника к Гришино.
Российские войска увеличили количество штурмов в Покровской агломерации почти на 20% за прошедшую неделю, в Покровске самые интенсивные бои - на территории промзоны, продолжается оборонительная операция Мирнограда: логистика обеспечивается, сообщили о ситуации в Покровске и Мирнограде по состоянию на 13:00 10 ноября в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
Детали
"7 корпус БР ДШВ удерживает полосу обороны. За прошедшую неделю украинские военные ликвидировали 236 россиян, еще 136 – ранены. Также наши воины поразили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники", - говорится в сводке.
Враг продолжает наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации. На прошлой неделе россияне 132 раза атаковали наши подразделения. Это – почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе
Как отмечается в сводке, "украинские военные пресекают попытки россиян закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот". Такое противодействие, по сообщению, позволяет другим подразделениям Сил обороны выполнять задачи по зачистке врага в городе.
"Продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас – на территории промзоны. Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь", - сообщили в сводке.
В то же время, как указано, противник пытается сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. "Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.
"Продолжается оборонительная операция Мирнограда. Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта проводится своевременно. Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Силам обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город", - указали десантники.