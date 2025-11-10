$41.980.11
13:36 • 22389 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30337 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27027 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41031 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78435 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40489 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44126 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38702 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30799 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54504 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
публикации
Эксклюзивы
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 30326 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78430 просмотра
Очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали россияне, нет: в СНБО о ситуации по Покровску и Мирнограду

Киев • УНН

 • 426 просмотра

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, под Покровском и Мирноградом продолжаются тяжелые бои, но окружения, анонсированного россиянами, нет. Силы обороны также уничтожают российские группы в Купянске и держат оборону на Лиманском и Запорожском направлениях.

Очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали россияне, нет: в СНБО о ситуации по Покровску и Мирнограду

По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Идея Кириенко с приглашением иностранных журналистов провалилась. Силы обороны ведут очень сложные бои с врагом, которого чрезвычайно много 

- сообщил Коваленко.

Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет09.11.25, 22:23 • 11412 просмотров

По его словам, в Купянске СОУ уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском.

Фронт крайне сложный сейчас. Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о собственных "успехах", но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений 

- резюмировал Коваленко.

В Покровске самые интенсивные бои - в промзоне, враг нарастил штурмы в агломерации почти на 20% - 7-й корпус ДШВ10.11.25, 15:10 • 3976 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Мирноград
Запорожье
Купянск