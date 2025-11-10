Очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали россияне, нет: в СНБО о ситуации по Покровску и Мирнограду
Киев • УНН
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, под Покровском и Мирноградом продолжаются тяжелые бои, но окружения, анонсированного россиянами, нет. Силы обороны также уничтожают российские группы в Купянске и держат оборону на Лиманском и Запорожском направлениях.
По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Идея Кириенко с приглашением иностранных журналистов провалилась. Силы обороны ведут очень сложные бои с врагом, которого чрезвычайно много
По его словам, в Купянске СОУ уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском.
Фронт крайне сложный сейчас. Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о собственных "успехах", но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений
