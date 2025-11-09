Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет

Покровск сейчас превратился в сплошной укрепрайон. Об этом в комментарии журналистке Алле Мазур рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, есть несколько мест, где россияне пролезли через инженерные заграждения, "но командование знает, где эти места, и именно поэтому ситуация контролируема".

Конечно, есть и план "Б", и план "В" для всех вариантов развития событий. Но интенсивность атак врага действительно снизилась. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков, но они знают, что с октября наши положили похожую цифру – 30 тысяч московитов - цитирует журналистка главкома.

Он уточнил, что в Покровск завели 425-й штурмовой полк, который "действует очень эффективно".

"Под Покровском ситуацию оценивают трижды в сутки. Логистические пути восстановлены и переориентированы, погода помогла. И сейчас есть все силы и средства, чтобы твердо сказать – оснований для панических настроений нет", - резюмировал Сырский.

Напомним

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда.

В пределах Покровска находится 314 российских военных - Зеленский