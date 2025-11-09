ukenru
9 ноября, 12:22 • 28026 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 52794 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 54897 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 78684 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 61728 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 61445 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 53955 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51682 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70728 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 144086 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзивы
Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровск стал сплошным укрепрайоном, где ситуация контролируема, несмотря на попытки россиян прорваться. Он отметил, что интенсивность атак врага снизилась, а логистические пути восстановлены.

Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет

Покровск сейчас превратился в сплошной укрепрайон. Об этом в комментарии журналистке Алле Мазур рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, есть несколько мест, где россияне пролезли через инженерные заграждения, "но командование знает, где эти места, и именно поэтому ситуация контролируема".

Конечно, есть и план "Б", и план "В" для всех вариантов развития событий. Но интенсивность атак врага действительно снизилась. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков, но они знают, что с октября наши положили похожую цифру – 30 тысяч московитов

- цитирует журналистка главкома.

Он уточнил, что в Покровск завели 425-й штурмовой полк, который "действует очень эффективно".

"Под Покровском ситуацию оценивают трижды в сутки. Логистические пути восстановлены и переориентированы, погода помогла. И сейчас есть все силы и средства, чтобы твердо сказать – оснований для панических настроений нет", - резюмировал Сырский.

Напомним

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда.

В пределах Покровска находится 314 российских военных - Зеленский07.11.25, 16:57 • 2552 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Покровск
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский