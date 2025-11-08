У Покровську тривають пошуково-ударні дії для знищення росіян, противник намагається атакувати в районі Мирнограда - УВ "Схід"
Київ • УНН
У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян, штурмові групи зачищають місто від окупантів. Підрозділи Сил оборони України відбили 80 російських штурмів у зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби.
У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Противник також намагається атакувати в районі Мирнограда. Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає УНН.
Деталі
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби відбили 80 російських штурмів.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.
У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста. Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА
Як повідомили в УВ "Схід", противник також намагається атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.
Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі
Нагадаємо
На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках. Українські сили відбили десятки атак, але бої тривають на багатьох ділянках фронту.