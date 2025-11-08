ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця Кузнєцова
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В'їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
У Покровську тривають пошуково-ударні дії для знищення росіян, противник намагається атакувати в районі Мирнограда - УВ "Схід"

Київ • УНН

У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян, штурмові групи зачищають місто від окупантів. Підрозділи Сил оборони України відбили 80 російських штурмів у зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії для знищення росіян, противник намагається атакувати в районі Мирнограда - УВ "Схід"

У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Противник також намагається атакувати в районі Мирнограда. Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає УНН.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби відбили 80 російських штурмів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.

У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста. Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА 

- йдеться у повідомленні. 

Як повідомили в УВ "Схід", противник також намагається атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках. Українські сили відбили десятки атак, але бої тривають на багатьох ділянках фронту.

Антоніна Туманова

