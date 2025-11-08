В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"
Киев • УНН
В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян, штурмовые группы зачищают город от оккупантов. Подразделения Сил обороны Украины отбили 80 российских штурмов в зоне ответственности ОСГВ "Восток" с начала суток.
В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает УНН.
Детали
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ОВ "Восток" с начала суток отбили 80 российских штурмов.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отбили 52 атаки.
В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются инфильтрироваться на северные окраины города. Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА
Как сообщили в ОВ "Восток", противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.
Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме
Напомним
На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях. Украинские силы отбили десятки атак, но бои продолжаются на многих участках фронта.