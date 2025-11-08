В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает УНН.

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ОВ "Восток" с начала суток отбили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отбили 52 атаки.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются инфильтрироваться на северные окраины города. Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА