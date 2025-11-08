В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"

ukenru
17:24 • 3132 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 11047 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 22404 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 28842 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 51235 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 91874 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 92743 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 131065 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 94861 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 75460 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой8 ноября, 08:51 • 34862 просмотра
В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ8 ноября, 10:32 • 6410 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 37792 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 40250 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 5388 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 91870 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 131061 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 94855 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 75455 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 50389 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Роберт Фицо
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Киевская область
Харьковская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 5402 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 30968 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 92745 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 36688 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 45077 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Фильм

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян, штурмовые группы зачищают город от оккупантов. Подразделения Сил обороны Украины отбили 80 российских штурмов в зоне ответственности ОСГВ "Восток" с начала суток.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает УНН.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ОВ "Восток" с начала суток отбили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отбили 52 атаки.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются инфильтрироваться на северные окраины города. Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА 

- говорится в сообщении. 

Как сообщили в ОВ "Восток", противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме 

- указано в сообщении.

Напомним

На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях. Украинские силы отбили десятки атак, но бои продолжаются на многих участках фронта.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Вооруженные силы Украины