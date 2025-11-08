Генштаб: на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, половина - на Покровському напрямку

ukenru
14:50 • 5236 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 14987 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 38105 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68355 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 80983 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110482 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91387 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73151 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25891 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 72260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення8 листопада, 07:06 • 3422 перегляди
США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 7682 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 22154 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп10:43 • 25033 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 27301 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68357 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110484 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91389 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73151 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 48217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Раян Ґослінґ
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 1680 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 29492 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 80982 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 35383 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 43793 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Генштаб: на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, половина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 414 перегляди

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках. Українські сили відбили десятки атак, але бої тривають на багатьох ділянках фронту.

Генштаб: на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, половина - на Покровському напрямку

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 116. Ворог активно діє на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. Бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни десять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Привілля та Красногірське. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. Авіація противника завдала удару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.

армія рф втратила впродовж доби 1190 військовослужбовців 08.11.25, 08:55 • 2498 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна