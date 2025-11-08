армія рф втратила впродовж доби 1190 військовослужбовців

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 858 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 41611 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 54637 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56844 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55896 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49265 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24112 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 65313 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38930 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40766 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 13157 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 14240 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла7 листопада, 23:29 • 12307 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла8 листопада, 01:29 • 11902 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto04:48 • 13082 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 828 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56829 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55885 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49256 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 34849 перегляди
Музикант
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Павлоград
Харківська область
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 22062 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 41595 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 28731 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 37361 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 49118 перегляди
армія рф втратила впродовж доби 1190 військовослужбовців

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

За 7 листопада російська армія втратила 1190 військових та 98 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 становлять 1150100 осіб.

армія рф втратила впродовж доби 1190 військовослужбовців

За минулу добу, 7 листопада російська армія втратила 1190 своїх військових  та 98 одиниць техніки. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 08.11.2025 року, передає УНН.

Деталі

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1150100 (+1190) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11330 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23544 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34321 (+20)
          • РСЗВ ‒ 1538 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1239 (+1)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (+1)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78928 (+250)
                    • крилаті ракети ‒ 3918 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66795 (+72)
                            • спеціальна техніка ‒ 3993 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом доби, 8 листопада на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, російські війська завдали 55 авіаційних ударів та залучили 3 074 дрони-камікадзе. Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, знищивши 110 окупантів та значну кількість ворожої техніки на Покровському напрямку.

                              За жовтень російські військові втратили рекордній 25 тисяч бійців - Зеленський07.11.25, 17:14 • 3132 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Сутички