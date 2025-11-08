армія рф втратила впродовж доби 1190 військовослужбовців
Київ • УНН
За 7 листопада російська армія втратила 1190 військових та 98 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 становлять 1150100 осіб.
За минулу добу, 7 листопада російська армія втратила 1190 своїх військових та 98 одиниць техніки. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 08.11.2025 року, передає УНН.
Деталі
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1150100 (+1190) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11330 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23544 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34321 (+20)
- РСЗВ ‒ 1538 (+3)
- засоби ППО ‒ 1239 (+1)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78928 (+250)
- крилаті ракети ‒ 3918 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66795 (+72)
- спеціальна техніка ‒ 3993 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом доби, 8 листопада на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, російські війська завдали 55 авіаційних ударів та залучили 3 074 дрони-камікадзе. Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, знищивши 110 окупантів та значну кількість ворожої техніки на Покровському напрямку.
За жовтень російські військові втратили рекордній 25 тисяч бійців - Зеленський07.11.25, 17:14 • 3132 перегляди