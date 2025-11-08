Від початку доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ukenru
7 листопада, 17:00 • 21181 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 28446 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 35033 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 35053 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 33855 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 21153 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 49946 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36969 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39518 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30336 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 28250 перегляди
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка7 листопада, 13:53 • 8270 перегляди
кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання7 листопада, 16:37 • 6234 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"7 листопада, 16:39 • 16314 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 13547 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
7 листопада, 15:32 • 35033 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
7 листопада, 14:58 • 35053 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 13:59 • 33855 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 28257 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
7 листопада, 09:48 • 49946 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 13555 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 21181 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 21841 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 30502 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 40757 перегляди
Від початку доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Протягом доби відбулося 170 бойових зіткнень, російські війська завдали 55 авіаційних ударів та залучили 3 074 дрони-камікадзе. Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, знищивши 110 окупантів та значну кількість ворожої техніки на Покровському напрямку.

Від початку доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Від початку доби, 7 листопада на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень. війська рф активно застосовують авіацію, дрони-камікадзе та артилерію, тоді як українські захисники стримують наступи ворога на всіх напрямках і завдають йому значних втрат у живій силі та техніці. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Північно-Слобожанському напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 07.11.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 від 07.11.2025 р., від початку цієї доби на російсько-українському фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 115 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3 074 дрони-камікадзе та здійснили 3 864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав шести авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. 

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровій Яр. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 18 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 59 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Досі триває три бойові зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 110 окупантів, із них 50 — безповоротно. Також українські воїни знищили роботизований комплекс, реактивну систему залпового вогню, автомобіль, вісім одиниць спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи та дві одиниці спеціальної техніки противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 14 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у бік Єгорівки і Тернуватого.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог з початку доби не проводив наступальних дій, проте завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо

Керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг заявив, що зміна погоди не вплинула на хід війни, і Росія готує нові зимові удари по цивільній інфраструктурі України. Фронтова лінія залишається стабільною, але РФ продовжує тиснути на українські позиції, особливо навколо Покровська.

Віта Зеленецька

