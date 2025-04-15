Новогродівка

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1720 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27671 перегляди

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ЗСУ відновили положення біля Новогродівки на Донеччині - DeepState

Українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині. Тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф, ворог просунувся біля борків і спального.

Війна • 13 жовтня, 01:06 • 26630 перегляди

Нелегальні термінали Starlink допомагають росії у війні проти України - The Washington Post

російські військові масово застосовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації атак на українські позиції. Це допомогло рф скоротити технологічний розрив.

Війна • 12 жовтня, 23:22 • 44136 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ підірвали окупантів за допомогою українського дрона Ratel S

Бійці 25-ї повітрянодесантної бригади за допомогою робота Ratel S ліквідували понад 10 російських військових у тунелі біля Новогродівки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Ratel S успішно працює на фронті вже понад рік.

Війна • 26 вересня, 15:33 • 26871 перегляди

Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState

За DeepState, на передовій зафіксовано просування ворожих військ у кількох населених пунктах.

Війна • 20 вересня, 23:46 • 29087 перегляди

На Донеччині через атаки рф загинуло 4 людини: ситуація складна, комендантську годину буде посилено - Філашкін

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, 9 поранено. У деяких містах посилено комендантську годину через складну бойову ситуацію, зокрема у 10-кілометровій зоні від фронту.

Суспільство • 19 серпня, 09:59 • 46942 перегляди

Ситуація з евакуацією на Донеччині невтішна: люди не хочуть виїжджати

На Донеччині евакуація цивільного населення просувається повільно. У Мирнограді залишається 795 дітей і 21 тисяча дорослих, у Селидовому - 34 дитини та 2,5 тисячі дорослих, а в Новогродівці - 1,5 тисячі людей.

Суспільство • 19 серпня, 09:30 • 51658 перегляди

Генштаб: 145 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Війна • 19 серпня, 05:43 • 54574 перегляди

110 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.

Війна • 18 серпня, 22:58 • 62892 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 штурмів росіян – Генштаб

За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.

Війна • 18 серпня, 05:32 • 107078 перегляди

98 бойових зіткнень за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 17 серпня, 21:21 • 57897 перегляди

У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину

З 15 серпня у Новогродівці діятиме комендантська година з 15:00 до 11:00. Жителі матимуть лише 4 години на добу для пересування, закриються всі магазини та ринки, обмежиться в'їзд до міста.

Суспільство • 13 серпня, 16:48 • 41437 перегляди

Окупанти не зайшли в Торецьк на Донеччині - ОВА

Голова Донецької ОВА повідомив, що російські війська не зайшли в Торецьк, незважаючи на 14 спроб штурму за добу. В місті залишається близько 3 тис. людей, триває обов'язкова евакуація з прифронтових територій.

Суспільство • 7 серпня, 11:38 • 58324 перегляди

Донеччина: через обстріли рф за добу є загиблий, 10 людей травмувались, зокрема двоє дітей

Внаслідок російських обстрілів 14 населених пунктів Донецької області загинув тракторист, поранено 10 людей, у тому числі двоє дітей. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, включаючи 48 житлових будинків.

Війна • 1 серпня, 06:36 • 57067 перегляди

Донеччина: війська рф під ранок вдарили по Новогродівці, за добу є загиблий та 4 поранених

За добу в Донецькій області зафіксовано 2531 обстріл. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 23 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, школи та магазини.

Війна • 31 липня, 07:00 • 55789 перегляди

росіяни вбили шістьох жителів Донеччини та поранили ще 22, зокрема дитину

Шестеро цивільних загинули і ще 22 отримали поранення, в тому числі дитина, внаслідок масованого обстрілу російськими військами 17 населених пунктів у Донецькій області.

Війна • 13 липня, 07:16 • 50213 перегляди

Донеччина: за добу через обстріли рф 4 загиблих та 10 поранених, вночі під удар потрапив Мирноград

Російські обстріли в Донецькій області звбили 4 цивільних і поранили ще 10, в тому числі дитину, причому вночі під обстріл потрапив Мирноград.

Війна • 9 липня, 08:05 • 49673 перегляди

росіяни за добу вбили 11 людей, поранили 43 на Донеччині: поліцейські показали наслідки

За минулу добу росіяни вбили 11 та поранили 43 жителів Донецької області, пошкодивши 157 цивільних об'єктів, серед яких 91 житловий будинок, 9 магазинів, адміністративні будівлі, підприємство, навчальний заклад, аптека, кафе, ринок, СТО, транспортні засоби та об'єкти критичної інфраструктури у 25 населених пунктах.

Війна • 6 липня, 07:58 • 52100 перегляди

Донеччина: рф вночі вдарила бомбами по Костянтинівці, за добу через обстріли троє вбитих і 24 поранених, зокрема діти

У Донецькій області в результаті російських обстрілів минулої доби загинули 3 цивільні особи, ще 24, у тому числі 5 дітей, отримали поранення; масовані обстріли пошкодили 66 цивільних об'єктів у 21 населеному пункті. Також через нічний обстріл Костянтинівки з використанням керованих бомб є поранений.

Війна • 5 липня, 08:04 • 44723 перегляди

Донеччина: окупанти двічі вдарили по Новогродівці, дев'ять людей отримали поранення

Російська армія атакувала Новогродівку в Донецькій області, в результаті чого було поранено 9 осіб, у тому числі 4 дітей, та пошкоджено будівлі.

Війна • 4 липня, 15:25 • 38959 перегляди

Окупанти обстріляли селище на Донеччині: щонайменше одна людина загинула і троє - поранені

Селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь сьогодні зранку — повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.

Війна • 31 травня, 15:41 • 39313 перегляди

За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини: є постраждалі

За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 мирних мешканців та пошкодивши будівлі, інфраструктуру та житлові будинки у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

Війна • 17 травня, 07:47 • 36014 перегляди

росіяни посилили удари по Донеччині: за добу обстріляли область понад 2 660 разів

росіяни посилили обстріли Донецької області, здійснивши 2 661 обстріл та пошкодивши 29 цивільних об'єктів, у тому числі житлові будинки та навчальний заклад. Двоє цивільних загинули та 2 отримали поранення.

Війна • 13 травня, 07:40 • 34644 перегляди

рф за добу вдарила понад 2 тисячі разів по Донеччині: пошкоджені будинки, об’єкт інфраструктури та ЛЕП

Російські війська 2 202 рази обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 22 цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, об'єкт інфраструктури, підприємство та лінію електропередач.

Війна • 12 травня, 08:20 • 39443 перегляди

Армія рф майже 2000 разів вдарила по Донеччині: показали наслідки

Російські війська майже 2 000 разів обстріляли Донецьку область, у тому числі 9 населених пунктів, у результаті чого загинули 2 мирних мешканців, 3 отримали поранення, пошкоджено 29 цивільних об'єктів, у тому числі 25 житлових будинків.

Війна • 11 травня, 08:28 • 38440 перегляди

рф просунулася в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи - DeepState

Ворожі сили просунулися вперед у Красногорівці, на південь від Первомайського, Нетайловому, біля Коломийчихи. Тривають бої у багатьох населених пунктах Донецької області.

Війна • 10 травня, 22:39 • 34407 перегляди

росіяни за добу обстріляли Донеччину майже 1900 разів: стріляли із "Смерчів" і "Градів", вдарили авіабомбою

росіяни 1887 разів обстріляли 19 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 38 цивільних об'єктів та спричинивши людські жертви.

Війна • 6 травня, 08:06 • 32313 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинули дві людини

Двоє людей, у тому числі 12-річна дитина, загинули і ще двоє отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу з "Градів" села Мемрика в Донецькій області.

Суспільство • 3 травня, 00:02 • 104298 перегляди

Війська рф обстріляли із "Ураганів" Гірник на Донеччині: відомо про двох загиблих і шістьох поранених

російські війська обстріляли з установок "Ураган" місто Гірник Донецької області, в результаті чого 2 загиблих і поранені 6 людей.

Війна • 1 травня, 14:43 • 30311 перегляди

З Донецької області евакуювали майже всіх дітей - ОВА

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, майже всі діти були евакуйовані з Донецької області, лише кілька з них залишилися в Торецькій та Курахівській громадах.

Суспільство • 1 травня, 11:30 • 24521 перегляди

росіяни обстріляли селище Калинове на Донеччині: є загиблий та поранені

Внаслідок російського обстрілу села Калинове в Донецькій області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Війна • 1 травня, 09:34 • 28286 перегляди