Новогродівка

Українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині. Тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф, ворог просунувся біля борків і спального.
російські військові масово застосовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації атак на українські позиції. Це допомогло рф скоротити технологічний розрив.
Бійці 25-ї повітрянодесантної бригади за допомогою робота Ratel S ліквідували понад 10 російських військових у тунелі біля Новогродівки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Ratel S успішно працює на фронті вже понад рік.
За DeepState, на передовій зафіксовано просування ворожих військ у кількох населених пунктах.
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, 9 поранено. У деяких містах посилено комендантську годину через складну бойову ситуацію, зокрема у 10-кілометровій зоні від фронту.
На Донеччині евакуація цивільного населення просувається повільно. У Мирнограді залишається 795 дітей і 21 тисяча дорослих, у Селидовому - 34 дитини та 2,5 тисячі дорослих, а в Новогродівці - 1,5 тисячі людей.
На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.
За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.
За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.
За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
З 15 серпня у Новогродівці діятиме комендантська година з 15:00 до 11:00. Жителі матимуть лише 4 години на добу для пересування, закриються всі магазини та ринки, обмежиться в'їзд до міста.
Голова Донецької ОВА повідомив, що російські війська не зайшли в Торецьк, незважаючи на 14 спроб штурму за добу. В місті залишається близько 3 тис. людей, триває обов'язкова евакуація з прифронтових територій.
Внаслідок російських обстрілів 14 населених пунктів Донецької області загинув тракторист, поранено 10 людей, у тому числі двоє дітей. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, включаючи 48 житлових будинків.
За добу в Донецькій області зафіксовано 2531 обстріл. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 23 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, школи та магазини.
Шестеро цивільних загинули і ще 22 отримали поранення, в тому числі дитина, внаслідок масованого обстрілу російськими військами 17 населених пунктів у Донецькій області.
Російські обстріли в Донецькій області звбили 4 цивільних і поранили ще 10, в тому числі дитину, причому вночі під обстріл потрапив Мирноград.
За минулу добу росіяни вбили 11 та поранили 43 жителів Донецької області, пошкодивши 157 цивільних об'єктів, серед яких 91 житловий будинок, 9 магазинів, адміністративні будівлі, підприємство, навчальний заклад, аптека, кафе, ринок, СТО, транспортні засоби та об'єкти критичної інфраструктури у 25 населених пунктах.
У Донецькій області в результаті російських обстрілів минулої доби загинули 3 цивільні особи, ще 24, у тому числі 5 дітей, отримали поранення; масовані обстріли пошкодили 66 цивільних об'єктів у 21 населеному пункті. Також через нічний обстріл Костянтинівки з використанням керованих бомб є поранений.
Російська армія атакувала Новогродівку в Донецькій області, в результаті чого було поранено 9 осіб, у тому числі 4 дітей, та пошкоджено будівлі.
Селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь сьогодні зранку — повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.
За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 мирних мешканців та пошкодивши будівлі, інфраструктуру та житлові будинки у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.
росіяни посилили обстріли Донецької області, здійснивши 2 661 обстріл та пошкодивши 29 цивільних об'єктів, у тому числі житлові будинки та навчальний заклад. Двоє цивільних загинули та 2 отримали поранення.
Російські війська 2 202 рази обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 22 цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, об'єкт інфраструктури, підприємство та лінію електропередач.
Російські війська майже 2 000 разів обстріляли Донецьку область, у тому числі 9 населених пунктів, у результаті чого загинули 2 мирних мешканців, 3 отримали поранення, пошкоджено 29 цивільних об'єктів, у тому числі 25 житлових будинків.
Ворожі сили просунулися вперед у Красногорівці, на південь від Первомайського, Нетайловому, біля Коломийчихи. Тривають бої у багатьох населених пунктах Донецької області.
росіяни 1887 разів обстріляли 19 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 38 цивільних об'єктів та спричинивши людські жертви.
Двоє людей, у тому числі 12-річна дитина, загинули і ще двоє отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу з "Градів" села Мемрика в Донецькій області.
російські війська обстріляли з установок "Ураган" місто Гірник Донецької області, в результаті чого 2 загиблих і поранені 6 людей.
За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, майже всі діти були евакуйовані з Донецької області, лише кілька з них залишилися в Торецькій та Курахівській громадах.
Внаслідок російського обстрілу села Калинове в Донецькій області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.