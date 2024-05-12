рф за добу вдарила понад 2 тисячі разів по Донеччині: пошкоджені будинки, об’єкт інфраструктури та ЛЕП

російські війська минулої доби 2 202 разів обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Відкривали вогонь із артилерії та РСЗВ "Смерч". Пошкоджені, зокрема, будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство та ЛЕП. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

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Війська рф атакували 10 населених пунктів: міста Курахове, Новогродівка, Селидове, селища Гостре, Курахівка, села Дорожнє, Миколаївка, Новожеланне, Новоселівка Перша, Яблунівка.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 15 житлових будинків, котельня, об’єкт інфраструктури, підприємство, ЛЕП, автомобіль.

По Миколаївці загарбники вдарили із РСЗВ "Смерч" - поранили людину, пошкодили 2 приватних будинки та підприємство.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Новоселівці Першій травмовану цивільну особу, зруйновано приватну оселю.

Зі "Смерчів" окупанти атакували Селидове – пошкодили 4 домівки, автомобіль.

У Курахівці внаслідок артилерійського удару пошкоджено 5 приватних будинків, у Новожеланному – три оселі.

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