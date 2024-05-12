рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

российские войска за прошедшие сутки 2 202 раз обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Открывали огонь из артиллерии и РСЗО "Смерч". Повреждены, в частности, дома, объект инфраструктуры, предприятие и ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Войска рф атаковали 10 населенных пунктов: города Курахово, Новогродовка, Селидово, поселки Острое, Кураховка, села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая, Яблоновка.

В результате вражеских ударов повреждены 22 гражданских объекта - 15 жилых домов, котельная, объект инфраструктуры, предприятие, ЛЭП, автомобиль.

По Николаевке захватчики ударили из РСЗО "Смерч" - ранили человека, повредили 2 частных дома и предприятие.

В результате артиллерийского обстрела в Новоселовке Первой травмирован гражданский человек, разрушен частный дом.

Из "Смерчей" оккупанты атаковали Селидово - повредили 4 дома, автомобиль.

В Кураховке в результате артиллерийского удара повреждены 5 частных домов, в Новожеланном - три дома.

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