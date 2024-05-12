Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

российские войска продолжают активно обстреливать Харьковскую область. Сегодня утром в результате обстрелов вражескими авиабомбами Волчанска погибла 73-летняя женщина, уничтожены и частично разрушены десятки жилых зданий. Всего из-за обстрелов россиян за сутки трое погибших и шестеро травмированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, сегодня утром в результате обстрелов вражескими авиабомбами Волчанска уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

Чрезвычайники из-под завалов одного из жилых домов освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома.

По словам Синегубова, за сутки ударов по Харькову не зафиксировано.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись 27 населенных пунктов Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора.

8:00 м. Волчанск. В результате вражеского обстрела погибла 73-летняя женщина.

02:00 пгт Вильча Чугуевского района. Вследствие вражеского обстрела КАБ поврежден корпус гериатрического пансионата.

12 мая 01:00 г. Волчанск. Вследствие вражеского обстрела получил ранения 38-летний мужчина.

в с. Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет.



11 мая в результате серии массированных обстрелов Волчанска из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина. Погиб 51-летний мужчина.



Кроме того, глава ОВА рассказал, что в поселке Веселое Лозовского района в результате детонации боеприпаса травмировался 37-летний мужчина.

Дополнение

В области продолжается эвакуация. По словам Синегубова, сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского и 570 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 4073 человека.

За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 19 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области;

На Слобожанском направлении отбили 12 атак, в частности в районах н.п. Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка и др. Харьковской области.

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