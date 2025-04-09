Козачья Лопань

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28489 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: есть погибший и раненая

В Казачьей Лопани Харьковской области в результате удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю погиб 38-летний мужчина. Его 56-летняя сестра испытала острую реакцию на стресс.

Война • 11 октября, 11:05 • 12991 просмотра

россияне ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани на Харьковщине: ранен 86-летний мужчина

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Казачью Лопань, ранив 86-летнего мужчину. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали семь человек, включая троих детей.

Война • 11 октября, 09:35 • 14609 просмотра

россияне ударили FPV-дроном по гражданской машине на Харьковщине: ранена 76-летняя женщина

В Казачьей Лопани FPV-дрон поразил гражданское авто, ранив 76-летнюю женщину. В Купянске в результате удара беспилотника пострадал мужчина. Оба инцидента произошли утром 9 октября.

Война • 9 октября, 09:10 • 23062 просмотра

4 погибших, 10 раненых - последствия вражеских обстрелов Харьковщины за сутки

Вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковской области привели к 4 погибшим и 10 раненым. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль в разных районах области.

Война • 29 сентября, 06:37 • 17573 просмотра

Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя

Леонид Лобойко, судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде, погиб в результате атаки вражеского дрона. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года в поселке Казачья Лопань Харьковской области.

Война • 28 сентября, 15:26 • 28964 просмотра

Судья Верховного Суда погиб от удара дрона во время доставки гуманитарной помощи на Харьковщине

В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто. Погиб 61-летний судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь, три женщины ранены.

Война • 28 сентября, 14:03 • 29082 просмотра

Армия рф ночью ударила по Казачьей Лопани на Харьковщине: есть повреждения

Ночью российские войска нанесли удар по Казачьей Лопани, повредив два дома. В течение суток оккупанты также обстреляли другие населенные пункты Харьковской области, пострадала одна женщина в Купянске.

Война • 19 августа, 05:49 • 25959 просмотра

Харьковская область: войска рф обстреляли Харьков и три района, есть пострадавший из-за атаки дрона

Российские войска обстреляли Харьков и три района области. Пострадал 62-летний мужчина, возникли пожары в жилых домах, повреждена инфраструктура и 26 транспортных средств.

Война • 7 августа, 06:09 • 30682 просмотра

Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины

Две женщины в возрасте 62 и 65 лет получили ранения, когда российский беспилотник попал в их автомобиль в одном из сел Харьковской области.

Война • 7 июня, 13:45 • 15793 просмотра

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.

Война • 5 июня, 06:00 • 19918 просмотра

По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.

Война • 13 мая, 05:18 • 21878 просмотра

Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.

Война • 12 мая, 06:34 • 60670 просмотра

В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.

Война • 7 мая, 05:30 • 25991 просмотра

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.

Война • 24 апреля, 05:59 • 105120 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.

Война • 21 апреля, 07:22 • 71767 просмотра

На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.

Война • 19 апреля, 06:06 • 92484 просмотра

В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Война • 17 апреля, 05:29 • 23761 просмотра

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.

Война • 16 апреля, 05:52 • 19957 просмотра

российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения

12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.

Война • 13 апреля, 06:10 • 25138 просмотра

Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации этого населенного пункта был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.

Война • 11 апреля, 11:56 • 20944 просмотра

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.

Война • 10 апреля, 06:15 • 24587 просмотра

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

Война • 9 апреля, 17:09 • 85634 просмотра

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

Война • 9 апреля, 05:56 • 32690 просмотра

На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.

Общество • 8 апреля, 10:32 • 27819 просмотра

Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших

российские войска ночью атаковали село Рясное Харьковской области, повредив жилые дома и электросети. В Харькове в результате вражеского обстрела 7 апреля 5 человек получили ранения и 19 домов были повреждены.

Общество • 8 апреля, 05:43 • 31159 просмотра

В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.

Война • 7 апреля, 17:24 • 45977 просмотра

Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые

7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.

Война • 7 апреля, 07:02 • 40110 просмотра

Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.

Общество • 2 апреля, 05:39 • 29649 просмотра

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.

Война • 31 марта, 17:40 • 91504 просмотра

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года

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