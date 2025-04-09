Козачья Лопань

В Казачьей Лопани Харьковской области в результате удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю погиб 38-летний мужчина. Его 56-летняя сестра испытала острую реакцию на стресс.
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Казачью Лопань, ранив 86-летнего мужчину. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали семь человек, включая троих детей.
В Казачьей Лопани FPV-дрон поразил гражданское авто, ранив 76-летнюю женщину. В Купянске в результате удара беспилотника пострадал мужчина. Оба инцидента произошли утром 9 октября.
Вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковской области привели к 4 погибшим и 10 раненым. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль в разных районах области.
Леонид Лобойко, судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде, погиб в результате атаки вражеского дрона. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года в поселке Казачья Лопань Харьковской области.
В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто. Погиб 61-летний судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь, три женщины ранены.
Ночью российские войска нанесли удар по Казачьей Лопани, повредив два дома. В течение суток оккупанты также обстреляли другие населенные пункты Харьковской области, пострадала одна женщина в Купянске.
Российские войска обстреляли Харьков и три района области. Пострадал 62-летний мужчина, возникли пожары в жилых домах, повреждена инфраструктура и 26 транспортных средств.
Две женщины в возрасте 62 и 65 лет получили ранения, когда российский беспилотник попал в их автомобиль в одном из сел Харьковской области.
В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.
В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.
Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.
В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.
Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.
Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.
12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации этого населенного пункта был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.
За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.
Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.
российские войска ночью атаковали село Рясное Харьковской области, повредив жилые дома и электросети. В Харькове в результате вражеского обстрела 7 апреля 5 человек получили ранения и 19 домов были повреждены.
Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.
7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.
Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.
Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.
Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года