Козачья Лопань

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года