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россияне ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани на Харьковщине: ранен 86-летний мужчина

россияне ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани на Харьковщине: ранен 86-летний мужчина

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 09:35  •  6800 просмотра

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Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Казачью Лопань, ранив 86-летнего мужчину. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали семь человек, включая троих детей.

В Харьковской области 86-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара FPV-дроном по Казачьей Лопани, сообщил в пятницу начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Казачьей Лопани Около 12:06 в результате удара FPV-дроном был ранен 86-летний мужчина. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу. Угрозы его жизни нет

- написал Задоренко в Telegram.

Дополнение

В Харьковской области в ночь на 11 октября под вражеский обстрел попали Купянск и Люботин, возникли пожары. За минувшие сутки в результате ударов рф пострадали семь человек, среди которых трое детей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
kozachya-lopanКозачья Лопань
kupyanskКупянск