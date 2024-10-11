россияне ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани на Харьковщине: ранен 86-летний мужчина

В Харьковской области 86-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара FPV-дроном по Казачьей Лопани, сообщил в пятницу начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Казачьей Лопани Около 12:06 в результате удара FPV-дроном был ранен 86-летний мужчина. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу. Угрозы его жизни нет