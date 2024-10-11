россияне ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани на Харьковщине: ранен 86-летний мужчина
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном Казачью Лопань, ранив 86-летнего мужчину. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали семь человек, включая троих детей.
В Харьковской области 86-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара FPV-дроном по Казачьей Лопани, сообщил в пятницу начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Казачьей Лопани Около 12:06 в результате удара FPV-дроном был ранен 86-летний мужчина. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу. Угрозы его жизни нет
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В Харьковской области в ночь на 11 октября под вражеский обстрел попали Купянск и Люботин, возникли пожары. За минувшие сутки в результате ударов рф пострадали семь человек, среди которых трое детей.