Вночі ворог обстріляв два райони Харківщини, за добу через удари рф в області семеро постраждалих

У Харківській області у ніч на 11 жовтня під ворожий обстріл потрапили Куп’янськ та Люботин, виникли пожежі. За минулу добу внаслідок ударів рф постраждали семеро людей, серед яких троє дітей. Про це п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами Синєгубова, фіксувались такі ворожі обстріли:

11 жовтня, 04:03 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок.

11 жовтня 01:15 Харківський р-н, Люботинська ТГ, м. Люботин. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м.кв.

21:43 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди, авто.

16:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждав 77-річний чоловік.

15:25 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики 5 та 15 років (гостра реакція на стрес).

13:00 Куп’янський р-н, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, літню кухню. Загинула 64-річна жінка.

11:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Скид боєприпасу з дрону, влучання в проїжджу частину.

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