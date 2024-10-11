Одеса зазнала нічної атаки рф: 4 загиблих, 10 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки балістичними ракетами в Одеському районі загинуло 4 людей, серед яких 16-річна дівчина. 10 осіб отримали поранення, 4 врятовано з-під завалів.
Російські війська атакували Одеську область балістичними ракетами. Внаслідок нічної атаки в місті Одесі загинули 4 людини, серед яких 16-річна дівчина-підліток, 10 постраждали, з-під завалів врятовано 4 особи, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і ДСНС України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував Одещину балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…
У ДСНС вказали, що "внаслідок нічної атаки в місті Одесі загинули 4 людини, серед яких 16-річна дівчина підліток, 10 постраждали. З-під завалів врятовано 4 особи".
"10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці", - зазначив голова ОВА.
Як вказали у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторний сигнал "Повітряної тривоги". До пошукових робіт залучались кінологи.
Правоохоронні органи, зі слів Кіпера, фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Атака рф на Одещину: рятувальники показали наслідки02.10.24, 09:46 • 48723 перегляди