Одеса зазнала нічної атаки рф: 4 загиблих, 10 поранених

Російські війська атакували Одеську область балістичними ракетами. Внаслідок нічної атаки в місті Одесі загинули 4 людини, серед яких 16-річна дівчина-підліток, 10 постраждали, з-під завалів врятовано 4 особи, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і ДСНС України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував Одещину балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…