Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых

Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. В результате ночной атаки в городе Одессе погибли 4 человека, среди которых 16-летняя девушка-подросток, 10 пострадали, из-под завалов спасены 4 человека, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток. В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.. - написал Кипер.

В ГСЧС указали, что "в результате ночной атаки в городе Одессе погибли 4 человека, среди которых 16-летняя девушка подросток, 10 пострадали. Из-под завалов спасены 4 человека".

"10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии. Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте", - отметил глава ОВА.

Как указали в ГСЧС, аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторного сигнала "Воздушной тревоги". К поисковым работам привлекались кинологи.

Правоохранительные органы, по словам Кипера, фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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