Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
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Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

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Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
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Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
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Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

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Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

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В Измаильском районе Одесской области возник пожар в результате вражеской атаки. Спасатели оперативно потушили огонь, двое пострадавших доставлены в больницу.

Спасатели ликвидировали пожар, который возник из-за вражеской атаки в Одесской области, сообщили в ГСЧС Украины в среду и показали последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

"В результате атаки в Измаильском районе возник пожар, пожарные оперативно его ликвидировали. Есть пострадавшие - два человека, сейчас они в больнице", - указали в ГСЧС в соцсетях.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец2 октября 2024, 06:32 • 9340 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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