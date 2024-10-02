Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

Спасатели ликвидировали пожар, который возник из-за вражеской атаки в Одесской области, сообщили в ГСЧС Украины в среду и показали последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

"В результате атаки в Измаильском районе возник пожар, пожарные оперативно его ликвидировали. Есть пострадавшие - два человека, сейчас они в больнице", - указали в ГСЧС в соцсетях.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец