Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В Измаильском районе Одесской области возник пожар в результате вражеской атаки. Спасатели оперативно потушили огонь, двое пострадавших доставлены в больницу.
Спасатели ликвидировали пожар, который возник из-за вражеской атаки в Одесской области, сообщили в ГСЧС Украины в среду и показали последствия удара рф, пишет УНН.
Детали
"В результате атаки в Измаильском районе возник пожар, пожарные оперативно его ликвидировали. Есть пострадавшие - два человека, сейчас они в больнице", - указали в ГСЧС в соцсетях.
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