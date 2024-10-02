Атака рф на Одещину: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
В Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа внаслідок ворожої атаки. Рятувальники оперативно загасили вогонь, двоє постраждалих доставлені до лікарні.
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через ворожу атаку в Одеській області, повідомили у ДСНС України у середу і показали наслідки удару рф, пише УНН.
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"Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі виникла пожежа, вогнеборці оперативно її ліквідували. Є постраждалі – дві людини, наразі вони у лікарні", - вказали у ДСНС у соцмережах.
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