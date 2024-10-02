На Одещині ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру дронами: поранено двох водіїв, один - іноземець
Київ • УНН
Ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Двоє водіїв вантажівок поранені, пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу через обстріл.
В Одеській області російські війська під ранок атакували припортову та прикордонну інфраструктуру, двоє водіїв вантажівок, у тому числі іноземець, поранені, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу
Внаслідок атаки, з його слів, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
Через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо - до 11:00.
Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині призупинив роботу після нічної атаки рф02.10.24, 08:43 • 25957 переглядiв
"росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - наголосив Кіпер.
Правоохоронці, зі слів Кіпера, фіксують наслідки чергового злочину росіян.