Поромний пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після того, як росія атакувала портову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.
Ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Двоє водіїв вантажівок поранені, пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу через обстріл.
У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції до 11:00 через нічну атаку ворога. Здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування, про відновлення роботи буде повідомлено додатково.
Митники на пункті пропуску "Орлівка" виявили та тимчасово вилучили понад 22 тонни автозапчастин російського виробництва, які були приховані у вантажівці, що прибула з Китаю через Румунію і призначалася для доставки українській компанії.
Пасажири автобусів, які подорожують через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг, оскільки перевізники матимуть можливість обирати час перетину кордону для автобуса на чотирьох прикордонних переходах, починаючи з 11 травня.
Часів Яр залишається під українським контролем, незважаючи на інтенсивні бої та спроби противника прорватися до населеного пункту. Українські сили досягли певного тактичного успіху на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Під ворожим вогнем опинилися понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень, українські захисники відбили понад 40 російських атак, у тому числі спроби прориву оборони поблизу Новопавлівки та Бахмута.
Ворожі сили у зоні бойових дій просунулися у Первомайському.
DeepState повідомив, що ворог просунувся вперед у Новомихайлівці Донецької області, а також оновив карту бойових дій, уточнивши район Орлівки та Кринка в Херсонській області.
На Авдіївському напрямку тривають бої, зокрема в районі Бердичева, де війська рф намагаються зайняти нові позиції.
Згідно зі звітом DeepState, ворожі сили просунулися в кількох напрямках, включаючи Серебрянське лісництво, поблизу Часового Яру, Іванівське, на північ від Орлівки, на південь від Тоненького, на південь від Красногорівки та на захід від Старомайорська.
російський наступ під Авдіївкою сповільнився протягом останніх тижнів, ймовірно, через значні втрати рф.
За повідомленнями, російські війська просунулися вперед в Орлівці та недалеко Вербового. Також бої тривають біля Роботиного, Вербового та Горького.
На фронті відбулося 78 бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту.
За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, українські війська відбили численні атаки противника на різних напрямках, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському.
Після захоплення Авдіївки інтенсивність наземних атак росії зменшилася, але вона поступово відновлює сили та збільшує інтенсивність штурмів на окремих напрямках.
російські війська просунулися вперед у Новомихайлівці, Орлівці, Первомайському та на схід від Тернова.
За минулу добу на українському фронті відбулося 70 бойових зіткнень, при цьому росіяни атакували на семи напрямках, а українські захисники відбили 19 ворожих атак лише в районі Новопавлівського.
Російські окупанти активізували наступ на Авдіївському напрямку, де за добу українські захисники відбили 22 обстріли, а загалом у вівторок на українському фронті відбулося 78 бойових зіткнень.
За минулу добу відбулося 64 бойових зіткнення, а українські сили ППО збили 15 з 25 російських безпілотників "шахед", які атакували вночі.
За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив 136 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також 113 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.
Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.
російська армія продовжує "м'ясні" штурми лівого берега Дніпра, незважаючи на брак ресурсів, зазнавши великих втрат в районі Кринок, обстрілюючи населені пункти на лівому березі з використанням артилерії та безпілотників.
Згідно з повідомленнями, Сили оборони відтіснили російські війська на північ від Мар'їнки, але ворожі сили просунулися на південь від Орлівки. Крім того, лінія зіткнення уточнювалася в інших районах, таких як Роботине, Первомайськ і Новомихайлівка.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 86 бойових зіткнень, 4 ракетних удари, 106 авіаударів та 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню з боку російських військ за минулу добу.
За минулу добу українські військові відбили понад 70 обстрілів з боку російських військ уздовж лінії зіткнення.
На Новопавлівському напрямку 27 разів було відбито спроби противника прорвати оборону українських військ. Протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень.
Збройні сили України продовжують розширювати та утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, знищивши 69 російських окупантів та відбивши штурмову атаку напередодні.
За минулу добу українські війська відбили 71 ворожий обстріл на різних ділянках фронту, оскільки Росія продовжувала наступати.