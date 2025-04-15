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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2042 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27905 перегляди

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Поромний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після атаки рф

Поромний пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після того, як росія атакувала портову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.

Суспільство • 2 жовтня, 08:53 • 15761 перегляди

На Одещині ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру дронами: поранено двох водіїв, один - іноземець

Ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Двоє водіїв вантажівок поранені, пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу через обстріл.

Війна • 2 жовтня, 06:32 • 18971 перегляди

Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині призупинив роботу після нічної атаки рф

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції до 11:00 через нічну атаку ворога. Здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування, про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Війна • 2 жовтня, 05:43 • 25967 перегляди

Митники завадили ввезенню в Україну автозапчастин російського виробництва

Митники на пункті пропуску "Орлівка" виявили та тимчасово вилучили понад 22 тонни автозапчастин російського виробництва, які були приховані у вантажівці, що прибула з Китаю через Румунію і призначалася для доставки українській компанії.

Кримінал та НП • 15 липня, 16:37 • 20530 перегляди

Пасажирам автобусів до Румунії обіцяють рух через кордон без черг: вводять новий сервіс

Пасажири автобусів, які подорожують через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг, оскільки перевізники матимуть можливість обирати час перетину кордону для автобуса на чотирьох прикордонних переходах, починаючи з 11 травня.

Суспільство • 10 травня, 10:33 • 33951 перегляди

Сирський: Часів Яр залишається під контролем ЗСУ, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі

Часів Яр залишається під українським контролем, незважаючи на інтенсивні бої та спроби противника прорватися до населеного пункту. Українські сили досягли певного тактичного успіху на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Війна • 6 квітня, 08:13 • 33206 перегляди

Під вогнем окупантів опинилося понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень - Генштаб

Під ворожим вогнем опинилися понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень, українські захисники відбили понад 40 російських атак, у тому числі спроби прориву оборони поблизу Новопавлівки та Бахмута.

Війна • 31 березня, 17:40 • 91507 перегляди

російські війська просунулися вперед у Первомайському - DeepState

Ворожі сили у зоні бойових дій просунулися у Первомайському.

Війна • 29 березня, 22:43 • 44113 перегляди

Стало відомо, де просунувся ворог: DeepState оновив мапу

DeepState повідомив, що ворог просунувся вперед у Новомихайлівці Донецької області, а також оновив карту бойових дій, уточнивши район Орлівки та Кринка в Херсонській області.

Війна • 29 березня, 02:40 • 49342 перегляди

Бої на Авдіївському напрямку: російські війська намагаються захопити нові позиції - DeepState

На Авдіївському напрямку тривають бої, зокрема в районі Бердичева, де війська рф намагаються зайняти нові позиції.

Війна • 24 березня, 00:55 • 141106 перегляди

рф просувається: у Серебрянському лісництві, біля Часового Яру та деяких інших районах - DeepState

Згідно зі звітом DeepState, ворожі сили просунулися в кількох напрямках, включаючи Серебрянське лісництво, поблизу Часового Яру, Іванівське, на північ від Орлівки, на південь від Тоненького, на південь від Красногорівки та на захід від Старомайорська.

Війна • 23 березня, 23:02 • 91044 перегляди

Британська розвідка: наступ росіян під Авдіївкою сповільнився

російський наступ під Авдіївкою сповільнився протягом останніх тижнів, ймовірно, через значні втрати рф.

Війна • 21 березня, 09:48 • 23695 перегляди

росіяни просунулися в Орлівці та поблизу Вербового - DeepState

За повідомленнями, російські війська просунулися вперед в Орлівці та недалеко Вербового. Також бої тривають біля Роботиного, Вербового та Горького.

Війна • 17 березня, 22:39 • 37416 перегляди

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 78 бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту.

Війна • 16 березня, 05:45 • 101004 перегляди

На передовій відбулося 76 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, українські війська відбили численні атаки противника на різних напрямках, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському.

Війна • 15 березня, 05:16 • 34244 перегляди

Британська розвідка: рф намагається просунутись на Авдіївському на Мар'їнському напрямках

Після захоплення Авдіївки інтенсивність наземних атак росії зменшилася, але вона поступово відновлює сили та збільшує інтенсивність штурмів на окремих напрямках.

Війна • 14 березня, 09:33 • 33829 перегляди

Окупанти просунулися у Новомихайлівці, Орлівці, Первомайському та східніше Тернів - DeepState

російські війська просунулися вперед у Новомихайлівці, Орлівці, Первомайському та на схід від Тернова.

Війна • 13 березня, 23:29 • 28559 перегляди

росіяни наступають на семи напрямках, оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною - Генштаб

За минулу добу на українському фронті відбулося 70 бойових зіткнень, при цьому росіяни атакували на семи напрямках, а українські захисники відбили 19 ворожих атак лише в районі Новопавлівського.

Війна • 13 березня, 18:47 • 53503 перегляди

Генштаб: росіяни посили наступ на Авдіївському напрямку

Російські окупанти активізували наступ на Авдіївському напрямку, де за добу українські захисники відбили 22 обстріли, а загалом у вівторок на українському фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Війна • 12 березня, 19:18 • 32287 перегляди

Сили ППО вночі збили 15 із 25 дронів – Генштаб

За минулу добу відбулося 64 бойових зіткнення, а українські сили ППО збили 15 з 25 російських безпілотників "шахед", які атакували вночі.

Війна • 11 березня, 05:10 • 31276 перегляди

За добу відбулося 73 бойові зіткнення на передовій – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив 136 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 10 березня, 06:15 • 37962 перегляди

На фронті відбулося 63 бойові зіткнення – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також 113 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Війна • 9 березня, 05:53 • 34607 перегляди

Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках

Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 8 березня, 18:02 • 39617 перегляди

Окупанти продовжують "м’ясні" штурми, тому потерпають - Гуменюк

російська армія продовжує "м'ясні" штурми лівого берега Дніпра, незважаючи на брак ресурсів, зазнавши великих втрат в районі Кринок, обстрілюючи населені пункти на лівому березі з використанням артилерії та безпілотників.

Війна • 7 березня, 08:42 • 25347 перегляди

Війська рф відкинуті під Мар'їнкою, але ворог просунувся південніше Орлівки - DeepState

Згідно з повідомленнями, Сили оборони відтіснили російські війська на північ від Мар'їнки, але ворожі сили просунулися на південь від Орлівки. Крім того, лінія зіткнення уточнювалася в інших районах, таких як Роботине, Первомайськ і Новомихайлівка.

Війна • 7 березня, 00:20 • 35060 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 86 бойових зіткнень, 4 ракетних удари, 106 авіаударів та 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню з боку російських військ за минулу добу.

Війна • 6 березня, 05:19 • 34594 перегляди

Відбулося 78 бойових зіткнень на фронті за добу – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили понад 70 обстрілів з боку російських військ уздовж лінії зіткнення.

Війна • 4 березня, 05:26 • 34563 перегляди

Ворог 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: ситуація на фронті

На Новопавлівському напрямку 27 разів було відбито спроби противника прорвати оборону українських військ. Протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Війна • 3 березня, 17:26 • 41664 перегляди

ЗСУ продовжують розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини - ОК “Південь”

Збройні сили України продовжують розширювати та утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, знищивши 69 російських окупантів та відбивши штурмову атаку напередодні.

Війна • 3 березня, 12:21 • 32890 перегляди

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб

За минулу добу українські війська відбили 71 ворожий обстріл на різних ділянках фронту, оскільки Росія продовжувала наступати.

Війна • 3 березня, 05:00 • 38477 перегляди