Окупанти продовжують "м’ясні" штурми, тому потерпають - Гуменюк

Армія рф не припиняє спроб штурмувати лівий берег Дніпра навіть тоді, коли не вистачає ресурсу. Найбільше втрат у ворога - навколо Кринок. Разом з тим, загарбники обстрілюють населені пункти вздовж лівого берега, в тому числі з використанням БпЛА.

Про це повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

Деталі

Складна ситуація на лівому березі, де наші підрозділи утримують плацдарм і ворог не припиняє спроб штурмувати навіть тоді, коли у нього не вистачає ресурсу або мотивації на морально психологічному рівні. – зазначила представник Сил оборони півдня.

За словами Гуменюк, російські загарбники продовжують штурмові дії у "м’ясний" спосіб, найбільше втрат у районі пункту Кринки.

Ввечері ворог все ж таки наважився на одну штурмову дію, але зазнавши потужних втрат повернувся на вихідні позиції. Якщо говорити, що підтверджений загальний показник втрат ворога в нашій зоні відповідальності за минулу добу – це 74 окупанти, то близько 50-ти втрати навколо Кринок. Це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії у "м’ясний" спосіб без підтримки бронетехніки і, відповідно, потерпають. - розповіла речниця ОК «Південь».

Що стосується загальної ситуації вздовж цієї лінії фронту, то основний спосіб тиску у ворога, за словами Гуменюк – це артилерійські обстріли та застосування ударних дронів.

По правому берегу вздовж води всі населені пункти всі населенні пункти фактично під такою загрозою. Ворог вчора обстріляв 21 раз населенні пункти у тому числі з використанням безпілотників, у Бериславі пошкоджено приватний будинок і поранено двох цивільних мешканців. Також артилерійські обстріли для прикладу по населеному пункту який є обласним центром і максимально насичений людьми у порівнянні з іншими населеними пунктами, продовжується саме по житлових кварталах – каже представник Сил оборони півдня.

В пріорітеті ворога залишаються в тому числі і навчальні заклади, додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо

Сили оборони відтіснили російські війська на північ від Мар'їнки, але ворожі сили просунулися на південь від Орлівки. Крім того, лінія зіткнення уточнювалася в інших районах, таких як Роботине, Первомайськ і Новомихайлівка.

Росія почала частіше використовувати розвідувальні безпілотники, щоб компенсувати втрату літаків на кшталт А-50, які раніше збирали розвідувальну інформацію.