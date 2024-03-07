Війська рф відкинуті під Мар'їнкою, але ворог просунувся південніше Орлівки - DeepState
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями, Сили оборони відтіснили російські війська на північ від Мар'їнки, але ворожі сили просунулися на південь від Орлівки. Крім того, лінія зіткнення уточнювалася в інших районах, таких як Роботине, Первомайськ і Новомихайлівка.
На фронті росіяни були відкинуті північніше Мар'їнки, але просунулися південніше Орлівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ЗСУ відкинули російські війська північніше Мар'їнки. Проте противник продовжив просування південніше Орлівки.
Також лінія зіткнення уточнюється біля Роботиного, в Первомайському та Новомихайлівці.
Армія рф стикається з втратами у спробах посилити наступ на Роботинському виступі - Лиховій05.03.24, 14:10 • 26484 перегляди