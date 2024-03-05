Армія рф стикається з втратами у спробах посилити наступ на Роботинському виступі - Лиховій
Київ • УНН
російська армія зазнала значних втрат у спробах посилити наступ на Роботинській дузі в Запорізькій області України: знищено три РСЗВ, десятки одиниць іншої техніки окупанта. Крім того, понад 400 солдатів зс рф вбито і поранено.
Ворог почав активніші наступальні дії у Запорізької області. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій стверджує, що чим більше військові росії наступають, тим більше знищуються. За минулу добу ЗСУ нанесли окупантам значні втрати, зокрема три РСЗВ "Ураган" та десятки інших одиниць бойової техніки противника були знищені.
Про це передає УНН із посиланням на "Єдині новини" та We Ukraine Tv.
Ворог почав активніші наступальні дії на Роботинському виступі. До 7 години ранку там було зафіксовано три бойових зіткнення. При цьому результат бойової роботи наших підрозділів такий, що чим більше ворог наступає, тим більше він знищується.
Згідно з даними речника ОСУВ "Таврія", ворог втратив загалом 43 одиниць техніки.
В озброєній та військовій техніці два танки, дев’ять бойових бронемашин, 9 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 3 РСЗВ "Ураган". Один засіб ППО, 14 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки
Понад триста БпЛА російської армії були знешкоджені.
Крім того, засобами РЕБ придушено, нейтралізовано або збито стрілецькою зброєю загалом 329 безпілотних літальних апаратів
Згідно інформації речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", російські військові сили втратили за минулу добу 417 осіб убитими й пораненими.
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У результаті багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали агента воєнної розвідки рф, який намагався підірвати відділення пошти у Запоріжжі.
На Таврійському напрямку українські війська тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів. За минулу добу знищили ще один склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів ворога.
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