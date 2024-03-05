На Таврійському напрямку ЗСУ тримають оборону, знищили 5 важливих об'єктів ворога - Тарнавський
Київ • УНН
Утримуючи оборону на Таврійському напрямку, українські військові знищили 5 важливих ворожих об'єктів.
На Таврійському напрямку українські війська тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів. За минулу добу знищили ще один склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів
Відбулося 51 бойове зіткнення. Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів.
Як повідомив Тарнавський, загальні втрати росіян склали: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 2 танки, 9 бойових бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів.
"Також Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника", - додав Тарнавський.
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