На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские войска держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще один склад боеприпасов и 5 других важных объектов врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов

Состоялось 51 боевое столкновение. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов. - сообщил Тарнавский в соцсетях.

Как сообщил Тарнавский, общие потери россиян составили: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА различных типов.

"Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника", - добавил Тарнавский.

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