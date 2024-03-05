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На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский

На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:18  •  13871 просмотра

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Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.

На Таврическом направлении украинские войска держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще один склад боеприпасов и 5 других важных объектов врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов

Состоялось 51 боевое столкновение. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов.

- сообщил Тарнавский в соцсетях.

Как сообщил Тарнавский, общие потери россиян составили: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА различных типов. 

"Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника", - добавил Тарнавский.

Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага5 марта 2024, 05:47 • 41006 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
На Таврійському напрямку ЗСУ тримають оборону, знищили 5 важливих об'єктів ворога - Тарнавський
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На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский

Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.

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