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Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 05:47  •  28875 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 419 020 человек личного состава и 6657 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 419 020 человек, 6657 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 419 020 (+1070) человек,
  • танков - 6657 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,
  • РСЗО - 1007 (+3) ед,
  • средства ППО  - 700 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7863 (+18),
  • крылатые ракеты - 1917 (+1),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
  • специальная техника - 1630 (+9). 
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На фронте произошло 74 боевых столкновения за сутки - Генштаб5 марта 2024, 05:12 • 23727 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Ще плюс 1070 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Plus 1070 occupants and 9 tanks: General Staff updates data on enemy losses
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