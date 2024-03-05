Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности

Первый прототип степлера изготовили в XVIII веке для короля Франции Людовика ХѴ. Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листов бумаги.