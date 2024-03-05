На фронте произошло 74 боевых столкновения за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб