россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб

В течение суток вдоль всей линии фронта состоялось 70 боевых столкновений с оккупационными войсками РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

В общем враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Отмечается, что противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Свеса Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

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Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг провел 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербово, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Противник совершил 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов среди них Качкаровка, Львов, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области.

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В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня вечером сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.