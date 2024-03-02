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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському на Новопавлівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 34907 перегляди

Українські війська відбивають численні російські атаки по всьому фронту та завдають авіаударів по позиціях противника.

росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському на Новопавлівському напрямках - Генштаб

Протягом  доби вздовж всієї лінії фронту відбулось 70 бойових зіткнень з окупаційними військами рф. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури 

- резюмували в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

ЗСУ відбили атаку біля Табаївки, війська рф увійшли в Іванівське та Новомихайлівку - DeepState02.03.24, 01:20 • 35027 переглядiв

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Зазначається, що противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Свеса Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Бачівськ, Велика Берізка, Покровка, Басівка, Павлівка Сумської області; Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки – Жорін01.03.24, 21:20 • 28279 переглядiв

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка та Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

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Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Георгіївка, Водяне, Урожайне та Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

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На Оріхівському напрямку ворог провів 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Рівнопіль, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав, Томина Балка, Інженерне та Козацьке Херсонської області.

Сили ППО збили ще один російський Су-34 на сході 02.03.24, 18:52 • 34319 переглядiв

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника

- підсумували в Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський має всі повноваження для проведення будь-яких кадрових змін в армії і очікує від нього доповіді з пропозиціями щодо подальших змін.

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