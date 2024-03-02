ЗСУ відбили атаку біля Табаївки, війська рф увійшли в Іванівське та Новомихайлівку - DeepState
Київ • УНН
Збройні сили України відбили російську атаку під Табаївкою, але російські війська просунулися до Іванівського та Новомихайлівки, в той час як лінія зіткнення змістилася в Георгіївці.
На фронті ЗСУ відбили атаку поблизу Табаївки, але ворог просунувся в Іванівському та Новомихайлівці. Оновлена лінія зіткнення у Георгіївці.
Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Сили Оборони відкинули ворога біля Табаївки. Противник просунувся в Іванівському та Новомихайлівці. Оновлено лінію зіткнення в Георгіївці.
За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла01.03.24, 07:58 • 32544 перегляди