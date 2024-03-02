ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState

Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции

Министры внутренних дел Украины и Чехии подписали декларацию о намерениях усилить сотрудничество между своими ведомствами в сфере противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности и документирования российских военных преступлений.