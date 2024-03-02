ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины отбили российскую атаку под Табаевкой, но российские войска продвинулись к Ивановскому и Новомихайловке, в то время как линия соприкосновения сместилась в Георгиевке.
На фронте ВСУ отбили атаку вблизи Табаевки, но враг продвинулся в Ивановское и Новомихайловку. Обновлена линия соприкосновения в Георгиевке.
Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Силы Обороны отбросили врага возле Табаевки. Противник продвинулся в Ивановском и Новомихайловке. Обновлена линия соприкосновения в Георгиевке.
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела1 марта 2024, 05:58 • 28964 просмотра
ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState
Вооруженные силы Украины отбили российскую атаку под Табаевкой, но российские войска продвинулись к Ивановскому и Новомихайловке, в то время как линия соприкосновения сместилась в Георгиевке.
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