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ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState

ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 23:20  •  4103 просмотра

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Вооруженные силы Украины отбили российскую атаку под Табаевкой, но российские войска продвинулись к Ивановскому и Новомихайловке, в то время как линия соприкосновения сместилась в Георгиевке.

На фронте ВСУ отбили атаку вблизи Табаевки, но враг продвинулся в Ивановское и Новомихайловку. Обновлена линия соприкосновения в Георгиевке.

Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны отбросили врага возле Табаевки. Противник продвинулся в Ивановском и Новомихайловке. Обновлена линия соприкосновения в Георгиевке.

- DeepState.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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