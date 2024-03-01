За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела

За последние сутки произошло 83 боевых столкновения. рф нанесла 3 ракетных и 91 авиационных удара. Совершено 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 83 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 3 ракетных и 91 авиационных удара, а также совершили 142 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также за сутки на территории Украины населенные пункты многих областей подверглись авиационным ударам и артиллерийскому огню. Среди пострадавших городов - Бологовка и Митрофановка (Харьковская область), Надежда и Белогоровка (Луганская область), а также более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Что касается ситуации на направлениях:

Северное и Полесское направления: без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник удерживает военное присутствие в приграничных районах.

Купянское и Лиманское направления: Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов на Купянском направлении и взяли верх в 12 столкновениях на Лиманском направлении.

Бахмутское направление: ВСУ отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Авдеевское и Новопавловское направления: зафиксировано отражение 25 атак врага в районах Донецкой области, тогда как на Новопавловском враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховское направление: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

Херсонское направление: оккупанты совершили 4 безуспешных штурма позиций на левобережье Днепра.

Добавим

ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава россиян. Было уничтожено 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также были поражены 3 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийские средства, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы противника.

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела