За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновения. рф нанесла 10 ракетных и 105 авиационных ударов. Осуществлено 163 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 99 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, а также осуществили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

российские авиационные удары привели к повреждениям населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Более 120 населенных пунктов были поражены артиллерийским огнем в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Северное направление (Волынское и Полесское): без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направление: рф сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское и Лиманское направление: Силы обороны успешно отбили 14 атак противника в разных районах, в частности населенных пунктах Синьковка, Табаевка (Харьковская область), Терны, Ямполовка (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).

Бахмутское направление: Силы обороны отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка (Донецкая область).

Авдеевское и Новопавловское направление: отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское (Донецкая область).

Новопавловское направление: продолжается сдерживание россиян в разных районах с многочисленными попытками прорыва обороны.

Ореховское направление: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе восточнее Роботино (Запорожская область).

Херсонское направление: ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Противник не останавливается и пытается выбить наши подразделения с занимаемых позиций, осуществив 4 безуспешные штурмы позиций на левобережье Днепра.

Добавим

Наши войска продолжают активные действия, нанося врагу потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта. Авиация сил обороны осуществила удары в 8 районах сосредоточения личного состава противника в течение суток. Подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружение и военную технику, 4 артиллерийские средства, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ и по 1 другой важной цели противника.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС