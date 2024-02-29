За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.
За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновения. рф нанесла 10 ракетных и 105 авиационных ударов. Осуществлено 163 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 99 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, а также осуществили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
российские авиационные удары привели к повреждениям населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Более 120 населенных пунктов были поражены артиллерийским огнем в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Северное направление (Волынское и Полесское): без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направление: рф сохраняет военное присутствие в приграничных районах.
Купянское и Лиманское направление: Силы обороны успешно отбили 14 атак противника в разных районах, в частности населенных пунктах Синьковка, Табаевка (Харьковская область), Терны, Ямполовка (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).
Бахмутское направление: Силы обороны отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка (Донецкая область).
Авдеевское и Новопавловское направление: отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское (Донецкая область).
Новопавловское направление: продолжается сдерживание россиян в разных районах с многочисленными попытками прорыва обороны.
Ореховское направление: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе восточнее Роботино (Запорожская область).
Херсонское направление: ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Противник не останавливается и пытается выбить наши подразделения с занимаемых позиций, осуществив 4 безуспешные штурмы позиций на левобережье Днепра.
Добавим
Наши войска продолжают активные действия, нанося врагу потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта. Авиация сил обороны осуществила удары в 8 районах сосредоточения личного состава противника в течение суток. Подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружение и военную технику, 4 артиллерийские средства, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ и по 1 другой важной цели противника.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС28 февраля 2024, 16:23 • 25614 просмотров
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.
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