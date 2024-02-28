За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС
Киев • УНН
216 пожаров вспыхнули по всей Украине за минувшие сутки на общей площади 113 гектаров, а с начала года чрезвычайные службы страны сообщили о более 1100 пожарах.
За прошедшие сутки в Украине возникло 216 пожаров общей площадью 113 га. Всего с начала года зафиксировано 1152 пожара, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
За минувшие сутки на территории Украины возникло 216 пожаров общей площадью 113 га. С начала года зафиксировано 1152 пожара на площади 555 га. Призываем не провоцировать пожары в экосистемах
Также в ведомстве напомнили о штрафах, в частности за поджог сухой травы штраф составляет от 3 060 гривен до 6 120 гривен.
Напомним,
В МВД и ГСЧС показали последствия атаки по пригороду Херсона, где российские снаряды попали по жилому дому.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС
216 пожаров вспыхнули по всей Украине за минувшие сутки на общей площади 113 гектаров, а с начала года чрезвычайные службы страны сообщили о более 1100 пожарах.
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