За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС

За прошедшие сутки в Украине возникло 216 пожаров общей площадью 113 га. Всего с начала года зафиксировано 1152 пожара, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки на территории Украины возникло 216 пожаров общей площадью 113 га. С начала года зафиксировано 1152 пожара на площади 555 га. Призываем не провоцировать пожары в экосистемах - сообщили в ГСЧС

Также в ведомстве напомнили о штрафах, в частности за поджог сухой травы штраф составляет от 3 060 гривен до 6 120 гривен.

Напомним,

В МВД и ГСЧС показали последствия атаки по пригороду Херсона, где российские снаряды попали по жилому дому.