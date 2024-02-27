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Херсонщина: в МВС показали як виглядає будинок у Велетенському, по якому прилетів російський снаряд

Київ • УНН

 • 35570 перегляди

У житловий будинок у селі Велетенське Херсонської області влучив російський снаряд, внаслідок чого виникла пожежа, під час якої загинула жінка, незважаючи на спроби загасити її через безперервні обстріли.

Херсонщина: в МВС показали як виглядає будинок у Велетенському, по якому прилетів російський снаряд

В МВС та ДСНС показали наслідки атаки по передмістю Херсону, де російські снаряди поцілили по житловому будинку. Як гасили пожежу у селі Велетенському розповів УНН із посиланням на дані ДСНС та МВС.

Херсон. Сьогодні армія рф атакувала передмістя. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок, спалахнула пожежа.

– розповіли в МВС.

Деталі

У ДСНС регіону зазначили, що до гасіння залучили дві одиниці пожежної техніки та 9 рятувальників.

Також у пресслужбі рятувальників зазначили, що вогнеборці, які прибули на місце події декілька разів залучались до гасіння через повторні ворожі обстріли.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв із посиланням на голову ОВА, про те що близько 16:20 окупанти обстріляли село Велетенське. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку, через що загинула жінка.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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