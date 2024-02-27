Внаслідок ворожого обстрілу селища на Херсонщині загинула літня жінка
Київ • УНН
82-річна жінка загинула через обстріл армії рф села в Херсонській області.
Армія рф сьогодні, 27 лютого, обстріляла селище на Херсонщині, від отриманих поранень загинула 82-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку
За його словами, від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.
Доповнення
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будинки, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні і поранивши трьох людей.