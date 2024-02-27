росіяни поцілили в критичну інфраструктуру у Херсоні, за добу в області троє поранених - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, а також поранивши трьох людей.
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будинки, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні і поранивши трьох людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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У Херсонській області, з його слів, минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дар'ївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокам'янку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне та місто Херсон.
Як повідомив прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема була пошкоджена багатоповерхівка та 28 приватних будинків.
В одному з районів міста Херсон зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі
Внаслідок обстрілів у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району, за його словами, пошкоджені господарська споруда та сільгосптехніка.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - вказав Прокудін.
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