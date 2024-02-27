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россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 06:45  •  15395 просмотра

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Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив дома, попав в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и ранив трех человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

В Херсонской области, по его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Молодежное, Нововоронцовку, Понятовку, Львово, Велетенское, Шляховое, Веселое, Томину Балку, Казацкое, Новониколаевку, Осокоровку, Садовое, Дарьевку, Антоновку, Станислав, Степановку, Одрадокаменку, Токаревку, Зеленовку, Солнечное и город Херсон.

Как сообщил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности была повреждена многоэтажка и 28 частных домов.

В одном из районов города Херсон зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, также повреждены админздание и автомобили

- отметил Прокудин.

В результате обстрелов в населенных пунктах Новониколаевка Бериславского района и Станислав Херсонского района, по его словам, повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - указал Прокудин.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты27 февраля 2024, 05:41 • 24784 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни поцілили в критичну інфраструктуру у Херсоні, за добу в області троє поранених - ОВА
Russians hit critical infrastructure in Kherson, three wounded in the region over 24 hours - RMA
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россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

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