Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.
Противовоздушная оборона Украины в ночь на 27 февраля уничтожила 11 ударных дронов врага и две управляемые авиационные ракеты в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью россияне атаковали:
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области,
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59,
- одной противорадиолокационной - Х-31П с ТОТ Херсонской Донецкой областей,
- 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" - районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская обл.
К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.
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