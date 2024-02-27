Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты

В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.