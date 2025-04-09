Rockwell-MBB X-31

В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное
заведение.
Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав
разрушения и ранения.
Российский ракетный удар попал в поле за пределами населенного пункта в Одесской области, не вызвав никаких жертв.
Утром враг атаковал Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря, ракета потеряла боевую способность на
подлете.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного
базирования во время ночных атак в нескольких регионах.