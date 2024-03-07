рф утром атаковала Одесскую область с авиации, ракета потеряла боеспособность на подлете - Силы обороны Юга

Ракетную атаку сегодня осуществили российские войска на Одесскую область со стороны Черного моря, ракета потеряла боеспособность, не долетев до побережья, сообщили в четверг в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

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"Сегодня утром враг атаковал Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны", - указали в Силах обороны Юга.

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