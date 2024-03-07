Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки в Одесской области

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

Пятеро украинских рабочих получили по тысяче евро выплат за свою работу на строительном проекте в Финляндии, после более чем годовой задержки из-за финансовых трудностей главного подрядчика.