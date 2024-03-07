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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки в Одесской области

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки в Одесской области

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 06:27  •  13874 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся к Затоке в Одесской области.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки Одесской области, пишет УНН.

Детали

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

"Ракета в направлении Затоки (Одесской области)", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

"Одесская область – ракетная опасность! Тревогу не игнорируем. Ракета с акваторией Черного моря", - добавили в ВС ВСУ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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