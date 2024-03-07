Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки в Одесской области
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся к Затоке в Одесской области.
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Затоки Одесской области, пишет УНН.
Детали
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
"Ракета в направлении Затоки (Одесской области)", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
"Одесская область – ракетная опасность! Тревогу не игнорируем. Ракета с акваторией Черного моря", - добавили в ВС ВСУ.
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