Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку Затоки на Одещині
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України попередили про ворожу ракету, що прямує до Затоки в Одеській області.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету у напрямку Затоки Одеської області, пише УНН.
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В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
"Ракета в напрямку Затоки (Одеської області)", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
"Одеська область - ракетна небезпека! Тривогу не ігноруємо. Ракета з акваторії Чорного моря", - додали у ПС ЗСУ.
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