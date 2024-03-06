Внаслідок ранкового ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей - Плетенчук
Київ • УНН
Внаслідок ранкового удару росіян по портовій інфраструктурі Одеси, 6 березня, загинуло п'ятеро людей. Окрім того, є інформація про поранених.
Внаслідок ранкового удару росіян по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п'ятеро людей. Про це заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає Суспільне, пише УНН.
Деталі
Армія РФ поцілила по портовій інфраструктурі Одеси сьогодні вдень. Внаслідок атаки є п'ятеро загиблих, а також поранені.
Доповнення
Під час ракетного удару по Одесі, 6 березня, у місті з офіційним візитом перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.
Нагадаємо
Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що обстріл Одеси час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса демонструє боягузливу тактику рф.