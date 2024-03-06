"Ми бачили цей удар": Зеленський прокоментував атаку рф по Одесі, коли там був він та прем'єр Греції
Київ • УНН
Зеленський і прем'єр-міністр Греції під час візиту стали свідками російської ракетної атаки на Одесу
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.
Ми бачили цей удар. Ви бачите з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх деталей не знаю, але знаю, але знаю, що є жертви, є поранені
Як повідомляє Суспільне, у момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.
"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід",- сказав Міцотакіс.